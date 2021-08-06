Треба продовжувати міжнародний тиск на Росію через Крим – посолка Великої Британії

Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що світове співтовариство повинно продовжувати тиск на Росію через анексію Криму. Про це вона сказала під час виступу 6 серпня в Києві на форумі експертної мережі «Кримської платформи», передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Зараз потрібно продовжувати міжнародний тиск на Росію за її дії в 2014 році і за те, що відбувається в Криму з того часу. Незаконна анексія Криму поставила значні виклики перед Україною та перед загальною системою євроатлантичної безпеки. Ми повинні показати Росії, що не будемо терпіти її кричущої неповаги до міжнародного порядку», – зазначила дипломатка.

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За її словами, «Кримська платформа» потрібна для того, аби «протидіяти агресії Росії для відновлення територіальної цілісності України», а також, щоб «показати загальну світову позицію щодо кримського питання».

Тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін на форумі експертної мережі «Кримської платформи» вказала на те, що світ не повинен забувати про російську агресію Криму. За її словами, США продовжать застосування санкційної політики щодо Росії.

У Києві 6 серпня почався установчий форум експертної мережі «Кримської платформи». В ньому беруть участь представники посольств, національні та міжнародні експерти.

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Міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», тільки якщо на цьому майданчику обговорюватимуть лише проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення, – які виникли внаслідок окупації.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.