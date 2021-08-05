Кравчук: «Питання денонсації угоди з Росією про Чорноморський флот потрібно ставити після успіху «Кримської платформи»

Перший президент України Леонід Кравчук вважає «неможливим» денонсувати зараз угоди з Росією про базування її Чорноморського флоту в Криму. Він переконаний, що це питання можна ставити в разі успіху «Кримської платформи». Про це Кравчук сказав в інтерв’ю виданню «Лівий берег».

На його думку, питання денонсації зазначеної угоди не має значення, поки не вирішене питання повернення Криму під контроль України.

«Зараз головне – запропонована Зеленським і підтримана багатьма країнами «Кримська платформа». А як ви знаєте, Росія створила окрему спецгрупу для її блокування, вбачаючи там небезпеку. Ось, коли питання повернення Криму хоч трішечки почне просуватися вперед і ми побачимо позитивні кроки, тоді, думаю, може бути поставлений і питання денонсації договору. А зараз воно, став його чи ні, не має реальної сили», – зазначив Кравчук.

У 2014 році президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон «Про припинення дії угод, що стосуються перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України».

Зокрема, документ передбачав припинити дію угод між Україною та Росією про параметри поділу Чорноморського флоту, про статус і умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України, підписаної 28 травня 1997 року Києві.

У Міністерстві закордонних справ України тоді заявили, що денонсація Росією угод з Україною про базування Чорноморського флоту буде означати, що російський флот перебуватиме в Криму незаконно.

Влада України ініціювала створення міжнародного майданчика для деокупації Криму під назвою «Кримська платформа».

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомляв, що міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річної річниці Незалежності України.

4 серпня Дмитро Кулеба повідомляв, що кількість підтверджених країн-учасників «Кримської платформи» досягла 31.

Речник МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримської платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.