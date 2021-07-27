Леонід Кравчук майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці – речниця

Перший президент України Леонід Кравчук, очільник української делегації в Тристоронній контактній групі зі врегулювання ситуації на Донбасі, майже місяць перебуває в реанімації після операції на серці, повідомила речниця Кравчука Оксана Сибірцева.

У коментарі hromadske вона заявила, що стан здоров’я першого президента не поліпшився після операції.

«Дуже повільна динаміка покращення», – сказала речниця.

Інших подробиць вона не навела.

Про проблеми зі здоров’ям у Леоніда Кравчука і про те, що він переніс операцію на серці, стало відомо наприкінці червня. Він тоді не брав участі в урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди 25-ої річниці Конституції, пояснивши відсутність «станом здоров’я».

Це підтвердив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович, але від подальших коментарів він утримався.

У липні минулого року Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі замість Леоніда Кучми.