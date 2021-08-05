Суд наклав арешт на 13 російських літаків за польоти в Крим – прокуратура АРК

Український суд наклав арешт на 13 літаків російського авіаперевізника, які використовувалися для перевезення пасажирів в аеропорт Сімферополя і з нього. Про це 5 серпня повідомила пресслужба прокуратури АР Крим і Севастополя.

«Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні… встановлено неодноразове порушення посадовими особами однієї з російських авіакомпаній, яка здійснює регулярні рейси на окуповану територію, порядку в’їзду і виїзду з неї, з метою заподіяння шкоди інтересам України», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що в період з 2019 року і по теперішній час, «в порушення норм міжнародного й українського законодавства, авіаперевізник незаконно використовував 13 пасажирських літаків марки Airbus для переправлення осіб через державний кордон України, а на його офіційному вебсайті здійснюється безпосередній продаж квитків на півострів, а також на виліт звідти».

«Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями на тимчасово окуповану територію АР Крим розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів і капітанів повітряних суден», – пояснили в прокуратурі.

У відомстві не вказують назву авіаперевізника. Реакції російської сторони на черговий заочний арешт, накладений українським судом на літаки російських перевізників, поки що не було.

У квітні в прокуратурі АРК повідомляли про арешт 12 літаків російської авіакомпанії за польоти до Криму.

За даними наглядового відомства, тепер відомо, що не менше ніж 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на півострів. Раніше в рамках даного кримінального провадження було накладено арешт на 211 повітряних суден.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії раніше намагався з’ясувати, які конкретно авіакомпанії потрапили в список, чиї літаки виявилися під арештом, і встановив, що таких як мінімум 37, серед них: АТ «Авіакомпанія «Росія», ТОВ «Глобус», ВАТ АК «Уральські авіалінії» , ПАТ «Аерофлот – російські авіалінії», АТ «Ред Вінгс», АТ «Авіаційна компанія «Руслайн», ТОВ «Джет Експрес», ТОВ «Північний вітер», АТ «Авіакомпанія Якутія», ТОВ «Газпром-авіа».