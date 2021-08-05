Адмінкордон Криму з Херсонщиною з початку року перетнули 296 тисяч осіб – прикордонники

Від початку року адміністративний кордон анексованого Росією Криму з материковою частиною України перетнули 296 тисяч осіб і 37 тисяч автомобілів, повідомляє пресслужба Херсонського прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

При цьому загалом херсонські прикордонники оформили 392 тисячі осіб та 40 тисяч транспортних засобів, що на 25% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

«Через пункти пропуску для морського сполучення прослідували 43 тисячі осіб та 2881 судно, в пунктах пропуску для авіаційного сполучення прикордонники оформили 53 тисячі осіб і 452 літаки, а адмінмежу з ТОТ АР Крим перетнули 296 тисяч осіб та 37 тисяч автівок», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за станом на лютий 2021 року адмінкордон між материковою Україною і Кримом перетнули 27,3 тисячі осіб і понад 3,2 тисячі транспортних засобів. У Державній прикордонній службі України відзначали зростання пасажиропотоку в Крим.

Від 5 серпня вступають в силу нові правила перетину адміністративного кордону Криму з Херсонською областю.