Кабмін розглядає можливість безкоштовних пасажирських перевезень до адмінкордону з Кримом

Кабінет міністрів України розглядає можливість організації безкоштовних пасажирських перевезень до адміністративного кордону з окупованим Росією Кримом.

Як заявив на засіданні уряду 28 липня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Кабмін розглядає ряд соціальних проєктів, серед яких – відкриття регулярних і безкоштовних пасажирських перевезень громадян від пунктів КПВВ на адміністративному кордоні з окупованим Кримом і непідконтрольними територіями Донецької та Луганської областей до лінії розмежування.

За його словами, багато людей відчувають труднощі через відсутність можливості скористатися транспортом і змушені долати пішки великі відстані.

«Зокрема, люди, особливо літні або з інвалідністю, змушені долати значні відстані пішки. Саме тому профільне міністерство запропонувало зміни, щоб забезпечити українців безкоштовними регулярними перевезеннями від контрольних пунктів до лінії розмежування», – наголосив Шмигаль.

Конкретних термінів реалізації цього проєкту прем’єр-міністр України не назвав.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.