33 країни підтвердили участь у саміті «Кримської платформи» – МЗС

Вже 33 країни підтвердили участь в установчому саміті «Кримської платформи», запланованому на 23 серпня у Києві, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сьогодні отримали ще одне підтвердження: +1 президент приїде до Києва на установчий саміт «Кримської платформи». Загальна кількість учасників зросла до 33. Міжнародна підтримка «Кримської платформи» зростає, і нові підтвердження неодмінно будуть», – написав міністр у твіттері 6 серпня.

Водночас перша заступниця Кулеби Еміне Джеппар спрогнозувала, що участь у саміті «Кримської платформи» візьмуть представники до 40 країн, «на різних рівнях».

Як повідомляє агентство «Інтерфакс», на установчому форумі експертної мережі «Кримської платформи» 6 серпня в Києві заступниця міністра уточнила, що на сьогодні є ще до 10 країн, від яких Україна очікує офіційного підтвердження про участь у саміті.

За її словами, саміт «Кримської платформи» відбуватиметься в конгресно-виставковому центрі «Парковий» і триватиме кілька годин.

«Він складатиметься з двох частин: офіційної та частини форуму. Першу частину відкриє Джамала, яка заспіває «1944». Ми дуже хочемо не просто формально підійти до саміту, щоб ми просто слухали офіційні промови, а для того, щоб був певний культурно-художній супровід», – пояснила вона.

Міжнародний саміт «Кримської платформи» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-річчя Незалежності України.

Із погляду України і її партнерів, «Кримська платформа» є майданчиком для підготовки деокупації Криму.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова наголошувала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримській платформі», тільки якщо на цьому майданчику обговорюватимуть лише проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення, – які виникли внаслідок окупації.