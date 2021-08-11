Настоятеля храму ПЦУ в Криму, де російські силовики зірвали службу, викликають до суду – Щекун

Архіамандрита Даміана, настоятеля монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району в окупованому Криму, викликають до суду. Раніше російські силовики зірвали богослужіння в цьому храмі.

Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив представник Крайової ради українців Криму, головний редактор газети «Кримська Світлиця» Андрій Щекун.

За його словами, про виклик настоятеля до суду архіамандрита Даміана слідчий повідомив телефоном.

Як пояснив слідчий, проти настоятеля храму складено протокол про адміністративне правопорушення. Архіамандрита Даміана викликають до суду 17 серпня на 10:00.

Настоятель храму сказав, що не згоден із висунутим йому правопорушенням. Слідчий запропонував йому це викласти в суді.

Раніше представник Крайової ради українців Криму, головний редактор газети «Кримська Світлиця» Андрій Щекун повідомляв, що російські силовики зірвали богослужіння в храмі ПЦУ на півострові.

Омбудсмен України Людмила Денісова відреагувала на зрив богослужіння, засудивши дії російських силовиків щодо представників Кримської єпархії ПЦУ.

Прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя 10 серпня повідомила про відкриття кримінального провадження проти російських силовиків за зрив служби в храмі.

Російські силові відомства, як і підконтрольна Кремлю влада Криму, зрив богослужіння не коментували.

Раніше Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.

Також підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії. Сторона захисту мала намір подати заяву про перегляд рішення суду. Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.

Представництво президента України в АР Крим, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), український омбудсмен Людмила Денісова засудили тоді рішення російського суду в Євпаторії.