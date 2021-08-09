Омбудсмен Денісова: «Росія продовжує знищувати православну громаду» в окупованому Криму

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прокоментувала дії російських силовиків проти громади Православної церкви України в селі Балки Білогірського району в окупованому Криму.

«Переслідування членів релігійних організацій у Криму є грубим порушенням 18 статті Загальної декларації прав людини та 9 статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якими кожен має право на свободу думки, совісті та релігії. Крім того, Женевською конвенцією заборонено застосування законів країни-агресора на окупованій території. Закликаю міжнародну спільноту посилити дипломатичний і санкційний тиск на Російську Федерацію та засудити дії, які порушують права громади Православної церкви України в Криму», – написала Денісова у фейсбуці.

У Криму в церкві Кримської єпархії Православної Церкви України в Білогірському районі російські силовики 8 серпня «зірвали богослужіння», написав на своїй сторінці в Facebook представник Крайової ради українців Криму, головний редактор газети «Кримська Світлиця» Андрій Щекун.

«Нерадісні новини з окупованого Криму. Вранці варварськи «силовики центру з боротьби з екстремізмом» увірвалися в храм і зірвали богослужіння, яке здійснював архімандрит Даміан у селі Балки Білогірського району», – зазначив Щекун.

Раніше Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.

Також підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії. Сторона захисту мала намір подати заяву про перегляд рішення суду. Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.