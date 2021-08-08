У Криму російські силовики зірвали богослужіння в храмі ПЦУ – Щекун

У Криму в церкві Кримської єпархії Православної Церкви України в Білогірському районі російські силовики «зірвали богослужіння», написав на своїй сторінці в Facebook представник Крайової ради українців Криму, головний редактор газети «Кримська Світлиця» Андрій Щекун.

«Нерадісні новини з окупованого Криму. Вранці варварськи «силовики центру з боротьби з екстремізмом» увірвалися в храм і зірвали богослужіння, яке здійснював архімандрит Даміан у селі Балки Білогірського району», – зазначив Щекун.

Представники окупаційної адміністрації Росії здійснюють незаконні дії проти Кримської єпархії Православної Церкви України, не дають проводити богослужіння і складають «протоколи»



На інформацію відреагував постійний представник президента України в АРК і Севастополі Антон Кориневич.

«Сьогодні знову представники окупаційної адміністрації Росії здійснюють незаконні дії проти Кримської єпархії Православної Церкви України, не дають проводити богослужіння і складають «протоколи». Порушення прав вірян, свободи совісті та віросповідання є системними порушеннями прав і свобод людини з боку окупаційної адміністрації Росії на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя», – написав Кориневич на своїй сторінці в Facebook.

На цей час немає реакції відповідних відомств анексованого Криму і Росії на цю інформацію.

Раніше Верховний суд Росії відмовився переглянути рішення про виселення громади Православної церкви України з Кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира та Ольги в Сімферополі.

Також підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов'язав Православну церкву України знести храм у Євпаторії. Сторона захисту мала намір подати заяву про перегляд рішення суду. Архієпископу Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.

Представництво президента України в АР Крим, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря), український омбудсмен Людмила Денісова засудили рішення російського суду в Євпаторії.