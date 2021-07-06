Понад половина українців, які вважають себе православними, належать до ПЦУ – опитування

Православними вважають себе майже три чверті українців (73%), серед них понад половина (58%) зараховує себе до Православної церкви України. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології впродовж 25–28 червня.

Ще 9% українців назвалися греко-католиками, 7% – атеїстами.

За рік, від червня 2020 року, число прихильників ПЦУ серед опитаних зросло з 48% до 58%. Належними до Української православної церкви, яка підпорядкована Московському патріархату (УПЦ (МП)), назвали себе чверть опитаних (рік тому таких було 21,5%). 12% опитаних, які ідентифікують себе як православних, не стали уточнювати церкву, до якої належать.

Серед предстоятелів трьох найбільших церков України найбільше респондентів позитивно ставляться до Епіфанія – 45% українців.

В опитуванні взяли участь 1003 респонденти з усіх регіонів України, за винятком окупованих Криму та частини Донбасу.