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06 травня 2021, Київ 15:23
Фотогалереї

Митрополит Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Блінкеном – фоторепортаж

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній та державний секретар США Ентоні Блінкен зустрілися 6 травня 2021 року. Зустріч відбулася на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва у ніч на четвер. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен має зустрітися з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Державний департамент напередодні оприлюднив заяву, в якій наголосив, що США уважно стежать за ситуацією щодо агресивних дій Росії, що тривають і спрямовані проти України.

Блінкен – перший високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув із візитом в Україну.

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Предстоятель Православної церкви України Епіфаній,&nbsp;державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України&nbsp;Дмитро Кулеба поклали квіти&nbsp;до Стіни пам&rsquo;яті
3 Предстоятель Православної церкви України Епіфаній, державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поклали квіти до Стіни пам’яті
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&laquo;Особливу увагу під час короткої, з огляду на стислу і насичену програму візиту пана Блінкена, але змістовної зустрічі було приділено питанню становлення Православної церкви України, важливості усунення штучних перешкод при вільному, на основі принципів свободи совісті, визначенні громадами своєї приналежності&raquo;, &ndash; йдеться на сайті ПЦУ.&nbsp;
6 «Особливу увагу під час короткої, з огляду на стислу і насичену програму візиту пана Блінкена, але змістовної зустрічі було приділено питанню становлення Православної церкви України, важливості усунення штучних перешкод при вільному, на основі принципів свободи совісті, визначенні громадами своєї приналежності», – йдеться на сайті ПЦУ. 
Митрополит Епіфаній висловив вдячність американській стороні &laquo;за тверду підтримку України в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях &ndash; у Криму і на Донбасі&raquo;.
7 Митрополит Епіфаній висловив вдячність американській стороні «за тверду підтримку України в контексті протидії зовнішнім викликам, яким продовжує протистояти наша держава, а також у питаннях захисту свободи совісті на окупованих Росією територіях – у Криму і на Донбасі».
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&laquo;Блаженніший владика зазначив важливість визначних зусиль США у питанні консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску&nbsp;і стримування РФ до відновлення територіальної цілісності України&raquo;. Також були обговорені&nbsp;плани наступних двосторонніх контактів.
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«Блаженніший владика зазначив важливість визначних зусиль США у питанні консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску і стримування РФ до відновлення територіальної цілісності України».

Також були обговорені плани наступних двосторонніх контактів.
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