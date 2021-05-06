Митрополит Епіфаній зустрівся з держсекретарем США Блінкеном – фоторепортаж

Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній та державний секретар США Ентоні Блінкен зустрілися 6 травня 2021 року. Зустріч відбулася на території Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря.



Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва у ніч на четвер. 6 травня він провів зустрічі з представниками української влади, зокрема, президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен має зустрітися з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами і представниками українського громадянського суспільства.

Державний департамент напередодні оприлюднив заяву, в якій наголосив, що США уважно стежать за ситуацією щодо агресивних дій Росії, що тривають і спрямовані проти України.

Блінкен – перший високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув із візитом в Україну.