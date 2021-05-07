Державний секретар США назвав «продуктивною» свою поїздку до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав «продуктивною» свою поїздку до Києва.

«Продуктивний час, проведений у Києві з президентом Володимиром Зеленським та всі тими, з ким я зустрівся. Сполучені Штати рішучі перед обличчям російської агресії і в нашій підтримці роботи над реформами, які потрібні для забезпечення суверенного, демократичного та квітучого майбутнього для України», – написав Блінкен у твітері.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до України з офіційним візитом в ніч на 6 травня. Він провів зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, народними депутатами, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Також Блінкен зустрівся з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, іншими офіційними особами й представниками українського громадянського суспільства.

Блінкен – перший високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, який прибув із візитом в Україну.