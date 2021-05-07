Блінкен заявив, що США за нагоди скористаються можливістю для звільнення в’язнів Кремля

Сполучені Штати Америки за нагоди скористаються можливістю для звільнення в’язнів Кремля, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Загалом ми дуже стурбовані випадками, коли влада однієї країни самовільно затримує громадян інших країн, тримає їх у заручниках або утримує політичних в’язнів. Тут ми працюємо спільно з багатьма країнами світу, щоб мати сильні позиції на противагу. Водночас, якщо ми маємо можливість вплинути на уряд тієї країни, яка утримує таких людей, ми, безумовно, робимо це. Тож, якщо така можливість буде, ми нею скористаємося», – заявив Блінкен.

У квітні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що контрольовані Росією сили утримують на Донбасі 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців. Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.