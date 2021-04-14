Денісова: бойовики утримують на Донбасі 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців

Контрольовані Росією сили утримують на Донбасі 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова під час онлайн-зустрічі із заступницею державного секретаря США з питань демократії, прав людини та праці Карою Макдональд.

За даними Денісової, 258 громадян вважають зниклими безвісти на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Омбудсмен додала, що Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».

Через кілька тижнів на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.