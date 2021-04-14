Один український військовий загинув, троє поранені на Донбасі – ООС

Один український військовий загинув, троє поранені на Донбасі 13 квітня, повідомила українська воєнна Операція об’єднаних сил.

За добу в ООС зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією сил.

В угрупованні «ДНР» наразі не повідомляли про бойові дії 13 квітня. Бойовики «ЛНР» звинувачують українську армію у восьми обстрілах.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.