З початку доби бойовики тричі порушили «тишу» на Донбасі, 1 військовий загинув, 2 поранені – ООС

З початку доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. Як повідомили у штабі операції Об’єднаних сил, стріляли бойовики неподалік Південного, Первомайська та Майорська.

«В районі населеного пункту Майорськ БПЛА противника, перетнувши лінію розмежування, здійснив скидання гранат на позиції наших підрозділів, внаслідок чого один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування об’єднаних сил висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника. Ще два військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення. Воїнам оперативно надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу», – йдеться в повідомленні.

У Чернівецькій ОДА заявили, що загиблим біля Майорська від осколкового поранення військовим є 40-річний чернівчанин Олексій Мамчій. На Буковині 13 та 14 квітня оголошено днями жалоби за загиблими на сході воїнами. Напередодні на Донбасі загинув 24-річний буковинець Ярослав Карлійчук.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» даних про обстріли захоплених бойовиками територій немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.