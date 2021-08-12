«Навіть злива – проти»: Кулеба прокоментував приїзд Лаврова в Крим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про приїзд міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова в окупований Крим.

«Навіть злива – проти російських окупантів, і це ще «камені з неба» не почали падати. А ось саміт «Кримської платформи» відбудеться за будь-якої погоди», – вказав міністр у твітері.

12 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув в окупований Крим на зустріч з учасниками арт-кластеру «Таврида» в Судаку. Організатори зазначили, що злива, яка обрушилася на Крим, завадила провести для Лаврова екскурсію по «Тавриді».

Під час зустрічі в Судаку Лавров заявив, що на саміті «Кримської платформи» в Києві будуть «плекати неонацистські настрої».

Російський молодіжний освітній форум «Таврида» відкрили в 2014 році, після окупації Росією українського Криму.

До цього у Росії відмовилися від проведення аналогічного форуму «Селігер», який також підтримувала і фінансувала російська влада. Ініціатива створення «Тавриди» належить Загальноросійському народному фронту – провладному суспільно-політичного руху.

Попри численні протести місцевих жителів й активістів, в окупованому Криму триває освоєння території бухти Капсель під арт-кластер «Таврида».