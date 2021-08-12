Глава МЗС Росії Лавров приїхав в окупований Крим

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму, де зустрічається з учасниками молодіжного форуму «Таврида» в Судаку.

Організатори відзначили, що злива завадила провести для Лаврова екскурсію по «Тавриді».

У російському міністерстві повідомляли, що Лавров буде спілкуватися з учасниками форуму в Судаку близько двох годин.

Радіо Свобода звернулося до МЗС України з проханням прокоментувати візит Лаврова на окуповані території всупереч українському законодавству.

Російський молодіжний освітній форум «Таврида» відкрили в 2014 році, після окупації Росією українського Криму.

До цього у Росії відмовилися від проведення аналогічного форуму «Селігер», який також підтримувала і фінансувала російська влада. Ініціатива створення «Тавриди» належить Загальноросійському народному фронту – провладному суспільно-політичного руху.

Незважаючи на численні протести місцевих жителів і активістів, в окупованому Криму триває освоєння території бухти Капсель під арт-кластер «Таврида».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.