МЗС України викликало тимчасового повіреного в справах Білорусі через заяви Лукашенка щодо Криму

У Міністерство закордонних справ України викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі в Україні Кирила Камишева, щоб висловити йому рішучий протест у зв’язку з низкою заяв Олександра Лукашенка, зокрема щодо окупованого Росією Криму, під час вчорашньої пресконференції.

У МЗС України назвали ці заяви «неприпустимими».

«Перш за все, білоруського дипломата застерегли, що висловлена О.Лукашенком готовність визнати російський суверенітет над тимчасово окупованим українським Кримом є рівнозначною співучасті у злочині Кремля проти територіальної цілісності і суверенітету України, з усіма пов’язаними міжнародно-правовими наслідками. Подібними заявами він порушує міжнародні зобов’язання Білорусі з дотримання норм і принципів міжнародного права», – мовиться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що «в Україні також звернули увагу на погрози Лукашенка «поставити на коліна» Україну, прикриваючись Путіним (президент Росії Володимир Путі, – ред.)».

«Білоруському дипломатові вказали на те, що ці слова є проявом слабкості Білорусі, а не демонстрацією сили. Путін не зміг поставити Україну на коліна, тому сподівання Лукашенко на нього є програшною ставкою», – наголосили у МЗС.

Білоруська сторона поки не реагувала на протест України.

До цього в Міністерстві закордонних справ України вже відзначали, що підтримка Мінськом «протиправної політики Кремля» щодо порушення територіальної цілісності України матиме наслідки

Напередодні Олександр Лукашенко заявив, що розглядає можливість прямого авіасполучення з окупованим Росією Кримом у відповідь на санкції Києва. «Ви (Україна, – ред.) зробили все і проклали мені маршрут до Криму. Якщо мені треба буде, я сяду в літак і полечу», – цитує Лукашенка ТАСС.

Він зазначив, що «червона риска» в стосунках з Україною була перейдена тоді, коли Київ припинив авіасполучення з Білоруссю.

Раніше Лукашенко заявляв, що визнає окупований Крим «російським», коли «останній російський олігарх» почне поставляти продукцію на півострів. Також Лукашенко стверджував, що переступить через Будапештський меморандум, тому що у нього «руки розв’язані».

1 червня Лукашенко говорив, що доручив опрацювати питання про відкриття авіарейсів з Білорусі в окупований Росією Крим. У МЗС України пригрозили Білорусі санкціями за польоти до Криму.