«Справа Джемілєва»: суд у Армянську знову відмовив захисту у дослідженні речових доказів

Суд в окупованому Росією Криму знову відмовив захисту у дослідженні речових доказів у кримінальній справі щодо лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, якого на півострові судять заочно. Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії з міського суду Армянська.

За його інформацією, під час засідання 6 серпня адвокат Джемілєва Микола Полозов заявив повторно клопотання про дослідження речових доказів у кримінальній справі – карабіна, недбале зберігання якого інкримінують Джемілєву, а також боєприпасів, які, за версією слідства, заборонені у цивільному обороті.

Суддя Венера Ісроїлова заявила, що дослідження речових доказів є «передчасним» і відмовила у задоволенні клопотання. Також під час цього засідання захист представляв письмові докази у справі. Зокрема, був представлений дипломатичний паспорт Мустафи Джемілєва, в якому немає відміток про те, що йому був заборонений в’їзд в Росію.

Також Полозов долучив до матеріалів справи балістичну експертизу, виконану незалежним фахівцем, в якій зазначено, що боєприпаси, вилучені у справі Джемілєва, не є забороненими до цивільного обороту.

Наступне засідання призначене на 23 серпня.

На засіданні 5 серпня суд заявив про намір повторно направити повістку колишньому російському міністру внутрішніх справ Криму Сергію Абісову (2014-2018) для допиту у якості свідка у справі Мустафи Джемілєва.

Управління Слідчого комітету Росії в Криму 13 квітня 2020 року висунуло Мустафі Джемілєву звинувачення за трьома статтями російського Кримінального кодексу: «перетин держкордону Росії іноземним громадянином, в’їзд якому в Росію не дозволений, вчинений групою осіб за попередньою змовою (частина 3 статті 322 КК Росії); недбале зберігання вогнепальної зброї, що створило умови для її використання іншою особою, якщо це спричинило тяжкі наслідки (статті 224 КК Росії); незаконне придбання і зберігання боєприпасів (частина 1 статті 222 КК Росії)».

Мустафа Джемілєв заявляв, що має намір «довести абсурдність звинувачень російської сторони» в Європейському суді з прав людини у тих кримінальних справах, які порушені проти нього в окупованому Криму.