Кримські татари відзначають День національного прапора

Кримські татари в суботу, 26 червня, відзначають День національного прапора.

Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня 1991 року у Сімферополі.

Прапор кримських татар – полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамгою – золотого кольору.

Святкові заходи з цієї нагоди традиційно проходять як в Криму, так і на материковій Україні, а також в інших країнах світу.

В Україні з 15 червня триває акція «Прапор побажань». Прапор кримськотатарського народу вирушив із Києва й мандрує регіонами, аби кожен охочий зміг передати послання людям, які проживають в окупованому Криму. Він вже побував у Львові, Одесі, Дніпрі тощо.

Ініціаторами проєкту є кримські активісти, що наразі мешкають у столиці. Перше побажання на ньому написав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв.

Організатори планують, що 26 червня, у День кримськотатарського прапора, стяг запустять над окупованим Росією Кримом «як нагадування про те, що кримчан не забули».