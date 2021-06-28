У небо над Кримом запустили кримськотатарський прапор і тисячі листівок (+ фото)

Активісти 28 червня запустили в небо над окупованим Кримським півостровом кримськотатарський прапор, підписаний побажаннями від жителів різних міст України, а також – 9 000 листівок.
Прапор полетів з адмінкордону в напрямку Армянська, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
Акція присвячена Дню кримськотатарського прапора, який святкували 26 червня, а також у рамках Всеукраїнської акції до 30-річчя відновлення діяльності Курултаю кримськотатарського народу.
Першим прапор підписав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, потім свої побажання кримчанам залишили жителі Києва, Львова, Дніпра, а також – Вінниці.
Прапор кримськотатарського народу розміром 16 на 9 метрів пошили волонтери в Краматорську на Донеччині.
Організатори акції наголошували, що прапор запущений над окупованим Кримом «як нагадування про те, що про кримчан не забули».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ