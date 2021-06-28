У небо над Кримом запустили кримськотатарський прапор і тисячі листівок (+ фото)

Активісти 28 червня запустили в небо над окупованим Кримським півостровом кримськотатарський прапор, підписаний побажаннями від жителів різних міст України, а також – 9 000 листівок.

Прапор полетів з адмінкордону в напрямку Армянська, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Акція присвячена Дню кримськотатарського прапора, який святкували 26 червня, а також у рамках Всеукраїнської акції до 30-річчя відновлення діяльності Курултаю кримськотатарського народу.

Першим прапор підписав національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, потім свої побажання кримчанам залишили жителі Києва, Львова, Дніпра, а також – Вінниці.

Прапор кримськотатарського народу розміром 16 на 9 метрів пошили волонтери в Краматорську на Донеччині.

Організатори акції наголошували, що прапор запущений над окупованим Кримом «як нагадування про те, що про кримчан не забули».

Щороку 26 червня кримські татари відзначають День національного прапора. Датою святкування обрали перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, що відбувся 26-27 червня в Сімферополі 1991 року.

Прапор кримських татар – це полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамгою – золотого кольору.

Святкові заходи з нагоди свята відбуваються як в окупованому Криму, так і на материковій Україні, а також в інших країнах світу.