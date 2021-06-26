У центрі Запоріжжя на знак солідарності з кримськими татарами підняли їхній прапор

26 червня у центрі Запоріжжя на площі Фестивальній відбулася акція до Дня кримськотатарського прапора. Під час неї учасники акції, заспівавши гімн України, підняли кримськотатарський прапор на флагшток, встановлений на центральній площі міста. Там він знаходитиметься поряд з національним прапором України.

В рамках акції її учасники також роздавали перехожим кримськотатарські прапорці, аби нагадати про ситуацію в Криму та таким чином підтримати кримських татар. А на площі Фестивальній була облаштована спеціальна тематична фотозона.

«Сьогодні в усьому світі відзначається День кримськотатарського прапору. І ми вже котрий рік поспіль підіймаємо прапор на центральній площі міста Запоріжжя. Хочемо, по-перше, відзначити цей день, аби люди розуміли, що в Україні є корінні народи, і кримські татари – це один з корінних народів України. Хочемо нагадати про це. По-друге, хочемо показати солідарність з кримськотатарським народом, який зараз потерпає від репресій за національною і релігійною ознаками на окупованих територіях», – розповіла співорганізаторка акції Наталя Опенько.

Акція з підняття кримськотатарського прапору на центральному флагшткові Запоріжжя відбувається п’ятий рік поспіль.

Ініціатор акції у Запоріжжі – кримськотатарська організація «Ана Юрт», яка проводить захід при підтримці постійного представника президента України в Автономній республіці Крим та «Крим-SOS».

День кримськотатарського прапора почали відзначати кілька років тому в Криму. Датою святкування був обраний перший день другого Курултаю кримськотатарського народу, який пройшов 26-27 червня у Сімферополі в 1991 році.

Прапор кримських татар – полотно небесного кольору із зображеним на ньому знаком – тамгою – золотого кольору.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».