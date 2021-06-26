На «Книжковому Арсеналі» в Києві зачитали листи утримуваних на окупованих територіях

На літній сцені фестивалю «Книжковий арсенал» 26 червня в Києві відбулося читання листів заарештованих в окупованому Криму і на окупованих частинах Донбасу, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

В рамках кампанії PrisonersVoise («Голос в’язнів») листи зачитали українські актори, письменники і журналісти.

«Коли ми говоримо про українські в’язнів Кремля, ми говоримо про дві групи людей. Це – понад сотня людей, заарештованих на території Криму, і близько трьох сотень людей, які перебувають у полоні на Донбасі. І, якщо заарештованим в Криму можна написати листа, то в ситуації з людьми на Донбасі з ними практично немає жодного зв’язку. Тому ті листи і розповіді, які ми зачитуємо тут – більше, ніж просто тексти», – сказала одна з організаторів заходу, правозахисниця, голова «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

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Серед зачитаних були листи кримських ув’язнених: цивільного журналіста Османа Аріфмеметова, дружини фігуранта другого Бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрана Салієва Мумине і фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка.

Лист Владислава Єсипенка для редакції Крим.Реалії, в якому він описав своє затримання і катування, зачитала письменниця Катерина Калитко.

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«Я кілька днів перебуваю на «Арсеналі», де всі ми радіємо і святкуємо десятий ювілейний фестиваль. Але коли я читаю ось таке і уявляю, що люди переживають в російських в’язницях, мені стає не по собі. Давайте в силу своїх можливостей будемо допомагати їм. Слава Україні!» – сказала Калитко після прочитання листа.

У заході також взяли участь актор Богдан Бенюк, актор Анатолій Гнатюк, письменниця і редакторка «Видавництва Старого Лева», журналістка Ольга Духнич. Організатори зазначають, що подібна ініціатива на фестивалі проходить щорічно, кілька років поспіль.

Під час читання листів організатори заходу розгорнули кримськотатарський прапор. За їхніми словами, він зараз є символом ненасильницького опору в Криму.

Кримські татари в суботу, 26 червня, відзначають День національного прапора.

У квітні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що контрольовані Росією сили утримують на Донбасі 280 громадян, зокрема 44 військовослужбовців. Росія за політичними мотивами переслідує 133 громадянина України, з них 114 незаконно ув’язнені та перебувають у місцях несвободи в Росії та в окупованому нею Криму.