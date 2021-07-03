Росія без Путіна виживе лише в мирі з Україною – Камінер

Він народився в Москві, але став одним із найпопулярніших німецьких письменників. Він не пише російською, відмовляється від співпраці з російськими пропагандистами, але його називають «найвідомішим росіянином у Німеччині». Він різко критикує Володимира Путіна, розв’язану проти України війну, але переконує в можливості ліберальної Росії. Мовляв, агресія Москви – це провина Путіна, «відчайдушна спроба останніх офіцерів радянської держбезпеки зберегти обличчя перед жахом ХХІ століття, в якому їм немає місця». Він визнає, що реакція Берліна на війну проти України недостатня, але для німців надзвичайно цінною є дружба з Росією. Свого часу він міг збити літак Матіаса Руста, але той приземлився в центрі столиці СРСР, і в нульових пілот зустрівся з ним в ФРН. Також він оцінив наслідки «ковіду» – не щодо апаратів ШВЛ, концентраторів і вакцин, а щодо крихкості світу. Книжку про це німецький письменник Володимир Камінер презентував у Києві. А потім дав «Суботнє інтерв’ю».