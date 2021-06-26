Підвищення пенсій і виплат: інтерв’ю з міністром Мариною Лазебною

Чи потрапить на розгляд Верховної Ради цієї сесії законопроєкт, який би дав старт зміні пенсійної системи? Хто отримає підвищення пенсії вже першого липня, а кому і чому доведеться чекати осені? Чому так важливо змінити філософію підходу до прожиткового мінімуму? Кому доведеться підтверджувати право на субсидію? Про все це, а ще про погашення заборгованості з виплати лікарняних, нові можливості працевлаштування людей з інвалідністю у «Суботньому інтерв’ю» міністра соціальної політики України Марини Лазебної для Радіо Свобода.