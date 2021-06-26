Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Підвищення пенсій і виплат: інтерв’ю з міністром Мариною Лазебною

Підвищення пенсій і виплат: інтерв’ю з міністром Мариною Лазебною
Embed
Підвищення пенсій і виплат: інтерв’ю з міністром Мариною Лазебною

No media source currently available

0:00 0:33:15 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Міністр соціальної політики Марина Лазебна каже, що якщо зараз не запровадити накопичувальну пенсійну систему, то це будуть великі втрачені можливості для громадян і пастка для держави.

Чи потрапить на розгляд Верховної Ради цієї сесії законопроєкт, який би дав старт зміні пенсійної системи? Хто отримає підвищення пенсії вже першого липня, а кому і чому доведеться чекати осені? Чому так важливо змінити філософію підходу до прожиткового мінімуму? Кому доведеться підтверджувати право на субсидію? Про все це, а ще про погашення заборгованості з виплати лікарняних, нові можливості працевлаштування людей з інвалідністю у «Суботньому інтерв’ю» міністра соціальної політики України Марини Лазебної для Радіо Свобода.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG