Київські пенсіонери відкрили для себе Counter Strike

Команда Ageless Shooters складається виключно з гравців пенсійного та передпенсійного віку. Словом, тих, хто зазвичай важко уявляє собі, як користуватися мишкою і клавіатурою. А уявлення про комп'ютерні аркади обмежуються «Тетрісом» і пасьянсом «Хустинка». (Відео Reuters)