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27 березня 2021, Київ 11:06
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Київські пенсіонери відкрили для себе Counter Strike

Київські пенсіонери відкрили для себе Counter Strike
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Київські пенсіонери відкрили для себе Counter Strike

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Київські пенсіонери вирішили проводити час не за переглядом серіалів або розгадуванням кросвордів, а грою в Counter Strike.

Команда Ageless Shooters складається виключно з гравців пенсійного та передпенсійного віку. Словом, тих, хто зазвичай важко уявляє собі, як користуватися мишкою і клавіатурою. А уявлення про комп'ютерні аркади обмежуються «Тетрісом» і пасьянсом «Хустинка». (Відео Reuters)

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