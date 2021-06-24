У рамках роботи літньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи у Стразбурзі українські депутати порушили тему незаконно ув’язнених українців в Росії та окупованому нею Криму. Як повідомив у Telegram народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко, зокрема, було зосереджено увагу до справи незаконно заарештованого фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка.

«На зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич підняв дуже важливу тему українських політв’язнів, які знаходяться в тюрмах Росії та окупованого Криму.

Розказав про тортури ФСБ, які застосовували у СІЗО до журналіста проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка. Його ще в березні цього року затримали в окупованому Криму виключно за професійну діяльність. Також розказав про жахливі умови, в яких вже 6 років перебуває інший український політв’язень Валентин Виговський. Його ще в 2014 році викрала так звана «самооборона Криму» в Сімферополі і звинуватила в шпигунстві. Ці два українці невинні і були затримані виключно з політичних мотивів», – зазначив Гончаренко.

Він наголосив, що Виговський і Єсипенко повинні бути негайно звільнені.

Крім того, на засіданні ПАРЄ згадав про Владислава Єсипенка у своєму виступі і народний депутат від «Голосу» Рустем Умеров.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 травня відхилив апеляцію на продовження арешту Владислава Єсипенка. Таким чином, він залишиться під арештом в СІЗО щонайменше до 11 липня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що експертиза не знайшла відбитків пальців арештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті. Дружина Єсипенка Катерина Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.

Служба зовнішньої розвідки України на твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила Крим.Реалії, що «не коментує провокації російських спецслужб». Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

Міністерство закордонних справ України, український омбудсмен, Європейська і Міжнародна федерації журналістів закликали до негайного звільнення Владислава Єсипенка і зняття з нього всіх обвинувачень.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай зажадав негайно звільнити Єсипенка з-під варти і заявив, що РВЄ/РС обурене тортурами, про які повідомив затриманий у Криму фрілансер Крим.Реалії.