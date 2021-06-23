В окупованому Криму на початку липня розглядатимуть справу журналіста Єсипенка – адвокат

В окупованому Криму на початку липня почнуть розглядати по суті справупопереднє засідання у справі незаконно заарештованого фрілансера Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка, повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Еміля Курбедінова.

За його словами, попереднє слідство у справі Єсипенка закінчене, матеріали справи передали в підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд. Засідання відбудеться о 14:00 6 липня.

Владислав Єсипенко – позаштатний журналіст (фрілансер) Радіо Свобода (проєкт Крим.Реаліі), висвітлював соціальну і екологічну проблематику, знімав опитування кримчан. Був затриманий співробітниками ФСБ Росії в Криму 10 березня 2021 року за звинуваченням в зборі інформації «в інтересах спецслужб України», а також зберіганні в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 травня відхилив апеляцію на продовження арешту Владислава Єсипенка. Таким чином, він залишиться під арештом в СІЗО щонайменше до 11 липня 2021 року.

Раніше повідомлялося, що експертиза не знайшла відбитків пальців арештованого в Криму фрілансера Радіо Свобода Єсипенка на «вилученій» у нього гранаті. Дружина Єсипенка Катерина Єсипенко заявила, що її чоловіка змусили дати свідчення під тортурами.

Служба зовнішньої розвідки України на твердження ФСБ про співпрацю Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила Крим.Реалії, що «не коментує провокації російських спецслужб». Прокуратура АРК відкрила кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.

Міністерство закордонних справ України, український омбудсмен, Європейська і Міжнародна федерації журналістів закликали до негайного звільнення Владислава Єсипенка і зняття з нього всіх обвинувачень.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай зажадав негайно звільнити Єсипенка з-під варти і заявив, що РВЄ/РС обурене тортурами, про які повідомив затриманий у Криму фрілансер Крим.Реалії.