Тіло вбитого в Криму Рахімова півтора місяці не віддають адвокатам – Семедляєв

Тіло громадянина Узбекистана Набі (Аба) Рахімова, вбитого співробітниками Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму, не видають адвокатам протягом 46 днів. Про це в коментарі кореспонденту проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Едем Семедляєв.

«Після того, як ми подали скаргу до Слідчого комітету, нам відповіли, що тіло не видають, тому що нібито ще здійснюється судово-медична експертиза. Ми вважаємо, є порушення у видачі тіла. Ми спілкувалися з колегами, і з практики випливає, що такі судмедекспертизи здійснюються за два-три дні. У законі Російської Федерації, на жаль, не прописані конкретні терміни видачі тіла, але це повинен бути якийсь розумний час. Не півтора місяці», – вважає правник.

Адвокати подали скарги до кількох відомств: російської прокуратури Криму та керівництва управління російського Слідчого комітету в Криму, аби отримати роз’яснення про причини невидачі тіла Рахімова.

Семедляєв додав, що нещодавно відвідав дружину вбитого Сохібу Бурханову в центрі тимчасового утримання іноземних громадян у Краснодарському краї Росії.

«Сохіба перебуває в медблоці, тому що з жінок вона залишилася одна, всіх вивезли. Умови більш-менш задовільні. Однак поки їй не видають телефон для спілкування. І чомусь не дозволяють готувати, хоча там є всі умови для цього. Їй доводиться їсти те, що видають, а часто їжа не відповідає нормам ісламу. Крім усього решти, в її кімнаті встановлені дві камери. Я не знаю, чи пишуть вони звук, але те, що спостерігають за нею, це точно», – розповів адвокат.

За його словами, Бурханова наразі очікує на рішення Європейського суду з прав людини щодо екстрадиції, але це тривалий процес. Попереднім приписом суд заборонив Росії видворяти її до Узбекистану.

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«У гіршому випадку, вона пробуде в цьому центрі рік-два. Це, звісно, найгірший варіант. З часом ми почнемо оскарення її тривалого перебування там. Але поки що вона буде утримуватися в цьому центрі», – пояснив Семедляєв.

Чоловіка Бурханової уродженця Узбекистану Набі Рахімова застрелили силовики під час обшуку в селі Дубки під Сімферополем 11 травня. Тоді ж повідомляли, що Бурханова і 15-річний син подружжя зникли.

Пізніше стало відомо, що влада окупованого Росією Криму звинувачує Сохібу Бурханову в порушенні іноземним громадянином або особою без громадянства правил в’їзду в Росію або режиму перебування.