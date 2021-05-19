До громадянського журналіста в Криму приїхали співробітники поліції і ФСБ – активісти

До кореспондента громадського об’єднання «Кримська солідарність» Зідана Аджикелямова приїхали з «процесуальними заходами» кілька поліцейських і співробітники ФСБ, повідомили проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії 19 травня в об’єднанні.​

За інформацією активістів, у будинку батьків Аджикелямова теж працюють співробітники поліції. «Дії проводяться за адресою: Совєтський район, смт. Совєтський, вул. Тургенєва, 30. Обстеження будинку проводиться на підставі постанови Совєтського районного суду. Зідан Аджикелямов – автор і ведучий програми «Кримське питання», журналіст і оперативний кореспондент «Кримської солідарності», – розповіли в об’єднанні.

Інші подробиці наразі невідомі, публічні коментарі російських правоохоронців відсутні.

Минулого тижня проходили обшуки російських силовиків у селі Завітне Совєтського району. Пізніше стало відомо, що під Сімферополем у селі Дубки почався ще один обшук в одному з будинків, де був застрелений громадянин Узбекистану Набі (Аюб) Рахімов. Після цього на сайті управління російського Слідкому в Криму і Севастополі з’явилася інформація про порушення кримінальної справи проти чоловіка без зазначення імені та прізвища, що нібито стріляв по співробітниках ФСБ, які виконували «оперативне завдання». Пізніше у ФСБ повідомили про «ліквідацію озброєного бойовика» в Криму.

Підконтрольний Росії Совєтський районний суд 11 травня виніс рішення про видворення дружини застреленого чоловіка Сохіби Бурханової. Її звинуватили в порушенні іноземним громадянином або особою без громадянства правил в'їзду до Росії або режиму перебування.

У Прокуратурі АРК і Севастополя повідомляли, що вживають «всіх необхідних заходів» для встановлення обставин вбивства громадянина Узбекистану Аюба (Набі) Рахімова під Сімферополем.