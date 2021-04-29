Російські силовики в Криму провели обшук і допит брата засудженого у «справі Хізб ут-Тахрір» – активісти

У будинку Ернеста Сейтосманова ув селі Трудовому Сімферопольського району окупованого Криму російські силовики провели обшук, а потім забрали на допит в управління ФСБ. Про це повідомили у «Кримській солідарності».

Активісти нагадали, що Ернест – брат Енвера Сейтосманова з Севастополя, засудженого до 17 років суворого режиму у «справі Хізб ут-Тахрір».

«Це вже третій обшук в будинку кримського татарина. До нього прийшли о 6 ранку після його ранкового намазу, коли Ернест сидів до ранку, бо в місяць Рамадан мусульмани постять. Спочатку він почув сторонні звуки в будинку, а потім двері в кімнату різко відчинилися, і в кімнаті несподівано виявилися близько восьми осіб, включаючи понятих. Зателефонувати куди-небудь або повідомити адвокату про обшук він не встиг», – розповіли активісти, зазначивши, що Ернест Сейтосманов живе сам.

Як стверджує чоловік, «силовики заламали йому руки, троє схопили за ноги, один тримав в задушливому захопленні, через що йому стало погано».

«Тоді слідчий наказав підлеглим відпустити його, сказавши, що він уже білий. Слідчі заходи тривали близько години. Йому запропонували видати речі, які заборонені на території Росії, чого, як стверджує Ернест, у нього не було. Після силовики запропонували підписати протокол, що чоловік теж зробити відмовився», – повідомили у «Кримській солідарності».

За їхньою інформацією, після обшуку відбувся допит у будівлі ФСБ в Севастополі, він тривав понад шість годин.

«Ернест послався на 51 статтю російської Конституції, згідно з якою ніхто не зобов’язаний свідчити проти себе і своїх близьких. Відпустили чоловіка тільки тоді, коли він підписав папери про нерозголошення змісту їх допиту», – розповів активістам адвокат Еміль Курбедінов.

Коментарі представників російських силових органів в окупованому Криму щодо цього обшуку і допиту відсутні, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.