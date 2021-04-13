Суд в окупованому Криму продовжив арешт трьом фігурантам «справи Хізб ут-Тахрір»

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму продовжив до 15 липня арешт трьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» Олегу Федорову, Азамату Еюпову та Ернесту Ібрагімову до 15 липня. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвокатів Лілю Гемеджі та Сіяра Панича.

Федорова на засіданні не було, бо він перебуває у лікарні на судово-психіатричній експертизі, призначеній йому судом.

За інформацією адвокатів кримчан, слідство наполягало на продовженні строку тримання обвинувачених під вартою, ґрунтуючись на постановах експертиз, представлених у матеріалах справи. Однак наразі результати, наприклад, фонографічного дослідження ще навіть не готові. На думку адвокатка Лілі Гемеджі, в зв’язку з цим твердження слідства про присутність підсудних у 2017 році на будь-яких зборах вважаються голослівними.

«Захист же намагався переконати суд в необґрунтованості клопотання звинувачення, посилаючись на те, що раніше підзахисні не скоювали протиправних дій, а територію Криму ніколи не залишали. Крім того, адвокатка заявила про необхідність присутності Олега Федорова на судовому процесі у своїй особливо тяжкій справі. Проте, судом було винесене рішення на користь звинувачення», – повідомили в організації.

17 лютого в окупованому Криму пройшли масові обшуки в Білогорську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров були доставлені в управління Федеральної служби безпеки Росії в Криму після проведення слідчих заходів за місцем проживання в їх будинках.

Родичам слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК Росії. Кримські татари звинувачуються в причетності до діяльності релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії, але діє без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.