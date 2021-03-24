Крим: фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» Сейдаметову призначили примусову психіатричну експертизу

Кримськотатарського активіста, фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Ленура Сейдаметова відправили на примусову судово-психіатричку експертизу рішення російського суду в окупованому Криму. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» із посиланням на адвоката Сейдаметова Рефата Юнусова.

Юнусов відвідав свого підзахисного в стаціонарі психіатричної лікарні Криму, де зміг із ним поспілкуватися.

Зі слів адвоката, судова експертиза в рамках кримінальної справи триватиме 21 день. Протягом всього періоду дослідження ув’язнений перебуватиме в палаті під наглядом.

«На стан здоров’я він не скаржиться, але морально пригнічений», – розповідає Юнусов.

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17 лютого в окупованому Криму пройшли масові обшуки в Білогорську, Бахчисараї, Сімферополі, Севастополі та Радянському районі Криму. Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров були доставлені в управління Федеральної служби безпеки Росії в Криму після проведення слідчих заходів за місцем проживання в їх будинках.

Родичам слідчі ФСБ заявили, що затриманим інкримінують статтю 205.5 КК Росії. Кримські татари звинувачуються в причетності до діяльності релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», яка заборонена в Росії, але діє без обмеження на рівні національних законодавств в Україні та багатьох країнах світу.

До арешту Ленур Сейдаметов займався передачами до слідчих ізоляторів, здійснював закупівлю і розфасування продуктів для посилок кримськотатарським політв’язням.

Кримські «справи Хізб ут-Тахрір» Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними». Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.