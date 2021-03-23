Кримчанина, якого звинувачували в участі у «українському нацбатальйоні», засудили до 6 років колонії

Суд в окупованому Росією Криму 23 березня засудив до 6 років ув’язнення в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік Меджита Аблямітова, якого звинувачували в участі в «українському нацбатальйоні».

Під час оголошення вироку в залі Кіровського районного суду дозволили бути присутніми брату та сестрі Аблямітова.

Сторона звинувачення попросила для Аблямітова 8,5 років позбавлення волі.

20 січня у суді допитали п’ятьох свідків у справі. Так, один з них, Айдин Мамутов, раніше засуджений за участь в батальйоні, повідомив, що не давав зазначених в протоколі допиту свідка показань.

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19 серпня ФСБ Росії стверджувала, що затримала жителя Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в «українському націоналістичному батальйоні». У ФСБ стверджують, що кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив «у батальйон імені Номана Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим».

Прокуратура АРК почала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України.

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.

У Національній гвардії України, яка входить до системи Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Ленур Іслямов закликав присвоїти створюваному «кримськотатарському батальйону» імені Номана Челебіджихана номер військової частини.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.