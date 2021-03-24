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24 березня 2021, Київ 14:17
Новини | Політика

В Офісі омбудсмена засудили вирок кримчанину за звинуваченням в участі в «українському нацбатальйоні»

Людмила Денісова назвала «репресіями» і «політично мотивованим переслідуванням кримських татар» вирок щодо Меджита Аблямітова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова назвала «репресіями» і «політично мотивованим переслідуванням кримських татар» вирок російського суду в Криму щодо Меджита Аблямітова, якого звинуватили в участі в «українському нацбатальйоні».

«Кримінальна справа є сфабрикованою, а рішення суду – безпідставним. Адже усі покази Меджита Аблямітова, отримані під час допитів на етапі слідства, були отримані під тиском працівників ФСБ», – написала Денісова в своєму Telegram-каналі.

Вона зазначила, що «за сфабрикованими звинуваченнями у справі згаданого батальйону в Криму вже незаконно засуджені п’ятеро громадян України – Едем Кадиров, Февзі Саганджі, Дилявер Гафаров, Наріман Межмедінов, Айдин Мамутов».

23 березня підконтрольний Росії Кіровський районний суд в Криму засудив до 6 років ув’язнення в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на один рік Меджита Аблямітова, якого звинувачували в участі в «українському нацбатальйоні».

Сторона звинувачення просила для Аблямітова 8,5 років позбавлення волі.

20 січня у суді допитали п’ятьох свідків у справі. Так, один з них, Айдин Мамутов, раніше засуджений за участь в батальйоні, повідомив, що не давав зазначених в протоколі допиту свідка показань.

19 серпня ФСБ Росії стверджувала, що затримала жителя Кіровського району Криму, якого підозрюють в участі в «українському націоналістичному батальйоні». У ФСБ стверджують, що кримчанин в 2016 році виїхав на материкову частину України і вступив «у батальйон імені Номана Челебіджихана, створений Ленуром Іслямовим».

Прокуратура АРК почала кримінальні провадження за фактами незаконного затримання та проведення обшуку у громадянина України.

Дискусія про створення кримськотатарського батальйону в складі структури правоохоронних органів України триває з 2016 року.

У Національній гвардії України, яка входить до системи Міністерства внутрішніх справ України, зазначали, що заяви про створення в їхній структурі «кримськотатарського батальйону», залишаються поки на рівні заяв, які не закріплені законодавчо.

Ленур Іслямов закликав присвоїти створюваному «кримськотатарському батальйону» імені Номана Челебіджихана номер військової частини.

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