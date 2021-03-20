Якби «викурили російських спецпризначенців із парламенту, спалили або розстріляли, то був би якийсь політичний розголос, але далі вони б не сунулися», зазначає вже генерал Віктор Назаров. «Якісь зелені чоловічки, без знаків розпізнавання – тобто озброєні терористи», тому і діяти треба було згідно з законом «Про боротьбу з тероризмом», – вважає генерал армії Віктор Муженко. Як‌ ‌можна‌ ‌було‌ ‌утримати‌ північ ‌Криму‌ ‌і‌ ‌перекинути‌ ‌додаткові‌ ‌підрозділи?‌ ‌Яким був задум Генштабу? Чи можна було виконати таке завдання? Про це розповіли Муженко, Назаров, а також Олександр Турчинов. ‌‌Якщо‌ ‌з‌ ‌боку‌ ‌українців‌ ‌буде‌ ‌опір,‌ ‌то‌ ‌відходити,‌ ‌такі‌ ‌вказівки‌ ‌давала‌ ‌Москва‌ «кримському активу» ‌у‌ ‌2014‌ ‌році.‌ Яким був план Путіна? Як перевдягали в цивільну форму морських піхотинців із 810-ї бригади? Чому зрадили Ільїн, Березовський, Єлисєєв, Шакуро? Як Росія залякувала і чинила тиск? Дивіться про це у спецпроєкті «Крим.Реалії».

