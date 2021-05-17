Суд розпочав розгляд касаційної скарги генерала Назарова, засудженого за катастрофу літака Іл-76

17 травня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд касаційної скарги колишнього начальника штабу – першого заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова у справі про катастрофу Іл-76.

У суді військовий та його захист вимагають скасувати рішення судів перших двох інстанцій – Павлоградського районного та Дніпровського апеляційного – щодо визнання Назарова винним у службовому недбальстві, яке призвело до збиття літака бойовиками й загибелі військових, й засудження його до 7 років ув’язнення.

Разом з тим, як повідомив Радіо Свобода адвокат потерпілих Віталій Погосян, він і родичі загиблих наполягають на залишенні вироку Назарову без змін.

Віктор Назаров наразі на волі, адже раніше Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зупинив виконання йому вироку через подання ним касаційної скарги.

«Якщо вирок набуде чинності, тоді його візьмуть під варту», – зазначив Погосян.

Сьогодні у суді були присутні 12 членів родин загиблих.

Суд оголосив перерву в розгляді справи. Продовження слухання запланували на 18 травня.

Раніше, 11 грудня 2020 року, Дніпровський апеляційний суд відхилив апеляцію генерала Віктора Назарова, якого суд першої інстанції засудив до 7 років ув’язнення через службову недбалість, яка призвела до збиття літака Іл-76 і загибелі українських військових 2014 року. Він залишив рішення Павлоградського райсуду області, ухвалене в березні 2017 року, без змін. Віктор Назаров тоді не визнав провини і заявив, що подаватиме на касацію.

14 червня 2014 року у Луганському аеропорту російські бойовики збили літак Іл-76. На борту було 40 бійців 25 окремої повітряно-десантної бригади та 9 членів екіпажу, усі вони загинули.