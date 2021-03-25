Якою була чисельність ЗСУ в 2014 році на папері і насправді? Генерал армії Віктор Муженко не погоджується з тим, що у 2014 році на всю країну було лише 5 тисяч військовослужбовців, готових виконувати бойову задачу. Були частини боєздатні і обмежено боєздатні. Наприкінці лютого 2014-го ЗСУ були приведені в повну бойову готовність. Було проведено розгортання Збройних сил загальною чисельністю 55 тисяч. Це загальна чисельність угруповань, які створили на потенційно небезпечних, загрозливих напрямках: Чернігів, Київ, Донбас, харківський і кримський напрямки. Цифру 5 тисяч військовослужбовців на всю країну озвучив Ігор Тенюх на РНБО 28 лютого 2014 року.

У 2014 році Україна не повинна була говорити, що у нас не має армії, і піднімати руки. Була можливість чинити опір російському контингенту, який зайшов у Крим і блокував військові частини, запевняє генерал Віктор Муженко. У 2014 році він був заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

До 7-ї річниці окупації Криму ми розпитали Віктора Муженка, чому не було реакції на порушення повітряного простору в Криму? Чому не застосовували зброю? І як армія готувалися до війни з Росією?