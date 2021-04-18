Кримські татари гуртуються навколо сімей арештованих
Кримські татари гуртуються навколо сімей заарештованих. П’ять років виповнилося громадському руху «Кримська солідарність». Засновники цього неформального об’єднання кажуть, що воно виникло як реакція на початок масових політичних переслідувань кримських татар у Криму. Ця ініціатива об’єднала людей для захисту від тиску. Адвокати, правозахисники, волонтери допомагають родинам політв’язнів, висвітлюють судові процеси. Серед членів самої «Кримської солідарності» – вже теж понад 50 затриманих. Російська влада звинувачує їх в участі у терористичній організації. Правозахисний центр Меморіал визнав їх політичними в’язнями. Учасники руху кажуть: тиск ще більше згуртовує об’єднання і на місце кожного заарештованого приходять нові активісти.
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