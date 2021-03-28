Чиновники, підконтрольні Росії, вважають, що будинки зведені незаконно, тому їх слід демонтувати. Проблема так званих самобудів у Криму – актуальна відколи з депортації почали повертатися корінні жителі півострова – кримські татари. Вони займали вільні землі, будувалися на них або ж відкривали бізнес. Так і жили, поки їм не почали наказувати забиратися зі знову обжитих місць. По телебаченню кримчанам розповідають, що постраждалим платять компенсації або переселяють у нове житло. На камеру депутат Держдуми Росії з Криму Руслан Бальбек обіцяє допомогти учасникам так званих «галявин протестів».

Люди пишуть Сергію Аксенову і Володимиру Путіну, але їх не чують.