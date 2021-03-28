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28 березня 2021, Київ 10:57
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30 сімей кримчан викинуть на вулицю? (відео)

30 сімей кримчан викинуть на вулицю? (відео)
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30 сімей кримчан викинуть на вулицю? (відео)

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30 сімей кримчан викинуть на вулицю, а їхні оселі знесуть.

Чиновники, підконтрольні Росії, вважають, що будинки зведені незаконно, тому їх слід демонтувати. Проблема так званих самобудів у Криму – актуальна відколи з депортації почали повертатися корінні жителі півострова – кримські татари. Вони займали вільні землі, будувалися на них або ж відкривали бізнес. Так і жили, поки їм не почали наказувати забиратися зі знову обжитих місць. По телебаченню кримчанам розповідають, що постраждалим платять компенсації або переселяють у нове житло. На камеру депутат Держдуми Росії з Криму Руслан Бальбек обіцяє допомогти учасникам так званих «галявин протестів».
Люди пишуть Сергію Аксенову і Володимиру Путіну, але їх не чують.

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