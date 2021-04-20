За перший квартал 2021 року в окупованому Криму силовики провели 126 затримань кримських татар – правозахисники

За перший квартал 2021 року силовики в окупованому Росією Криму провели 146 затримань, зокрема 126 – стосовно кримських татар. Про це йдеться у звіті про порушення прав людини на півострові, який оприлюднив 19 квітня Кримськотатарський ресурсний центр.
Зазначається, що за перші три місяці року російські силовики також провели на півострові 22 обшуки і 23 допити, опитування та «бесіди».
За цей період правозахисники зафіксували 45 арештів: 10 – нові арешти, 16 – продовженя терміну утримання під вартою, 19 – вироки.
Правозахисники також повідомляють про 33 випадки незаконного етапування в’язнів з Криму до Росії.
Зафіксовано також 113 випадків порушення права на справедливий суд, 51 – на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я.
«Велика частина порушень з боку окупантів припадає на представників корінного кримськотатарського народу. Така практика набула на півострові системний характер», – мовиться у повідомленні.
З початку окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало там 43 випадки насильницьких зникнень.
Окупація та анексія Криму Росією
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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