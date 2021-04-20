За перший квартал 2021 року в окупованому Криму силовики провели 126 затримань кримських татар – правозахисники

За перший квартал 2021 року силовики в окупованому Росією Криму провели 146 затримань, зокрема 126 – стосовно кримських татар. Про це йдеться у звіті про порушення прав людини на півострові, який оприлюднив 19 квітня Кримськотатарський ресурсний центр.

Зазначається, що за перші три місяці року російські силовики також провели на півострові 22 обшуки і 23 допити, опитування та «бесіди».

За цей період правозахисники зафіксували 45 арештів: 10 – нові арешти, 16 – продовженя терміну утримання під вартою, 19 – вироки.

Правозахисники також повідомляють про 33 випадки незаконного етапування в’язнів з Криму до Росії.

Зафіксовано також 113 випадків порушення права на справедливий суд, 51 – на найвищий досяжний рівень фізичного і психічного здоров’я.

«Велика частина порушень з боку окупантів припадає на представників корінного кримськотатарського народу. Така практика набула на півострові системний характер», – мовиться у повідомленні.

З початку окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало там 43 випадки насильницьких зникнень.