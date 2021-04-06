Ізраїльський режисер оголосив про початок збору інформації про злочини Росії в окупованому Криму

Ізраїльський режисер Дім Амор оголосив про початок збору інформації про злочини Росії в окупованому Криму.

«Необхідно зібрати якомога більше фактів, які стануть частиною судового провадження. Всі матеріали будуть ретельно розглянуті ізраїльським адвокатом. Після збору інформації, і тільки лише у випадку якщо будуть виявлені факти злочинів Росії в Криму (вагомі факти для судової справи, з прав людини), Дім Амор за допомогою ізраїльського адвоката ініціює подачу позову проти Росії в міжнародний європейський суд», – повідомив режисер на своєму сайті.

Як зазначив Амор, якщо суд винесе обвинувальний висновок у справі, Росії загрожує покарання, а постраждалим буде виділена грошова компенсація.

«Можливо Росія відмовиться виплатити компенсації! У випадку, якщо Росія не виконає вердикту міжнародного європейського суду, буде проведений (судовими приставами) арешт майна Росії на території Ізраїлю, а саме: повітряні судна (літаки), морські судна та нерухомість (церкви, царське подвір’я у Єрусалимі і т.д)», – наголошується в повідомленні.

Всіх , хто став жертвою злочинів Росії в Криму, режисер просить надіслати лист, заснований на фактах, на електронну адресу info.dimamor@gmail.com.

У березні ізраїльський режисер Дім Амор і громадянка України Галина Литвинюк пригостили ізраїльтян печивом у формі української карти з написами англійською мовою: «Росія вкрала Крим», «Злодії», «Окупанти», «Поверніть Крим Україна».

Дім Амор – репатріант, глава ізраїльської асоціації акторів «Маген». Об’єднання хоче заборонити гастролі в Ізраїлі російським зіркам, які незаконно відвідували Крим, а саме – в’їжджали туди з сусідньої Росії, не пройшовши український прикордонний і митний контроль. До списку потрапили 60 знаменитостей.