Фігурантові сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Абдуллаєву знову продовжили час у ШІЗО – рідні

Фігуранту сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймуру Абдуллаєву продовжили термін перебування в штрафному ізоляторі ще на 15 діб, повідомила у фейсбуці матір Абдуллаєва Діляра.

«Телефоном мені вдалося дізнатися, що мій син ще на 15 діб отримав покарання за порушення внутрішнього розпорядку», – повідомила Абдуллаєва.

4 березня стало відомо, що Абдуллаєва залишили в штрафному ізоляторі на 15 діб. Раніше мати Абдуллаєва повідомила, що у нього стався гіпертонічний криз, і що в ШІЗО йому призначили постільний режим.

16 березня Офіс генерального прокурора України розпочав кримінальне провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни представниками органів влади на території країни-агресора (ч. 1 ст. 438 КК України) через утримування Абдуллаєва в штрафному ізоляторі.

Раніше адвокат Сіяр Панич заявив про намір подати адміністративний позов на башкортостанську колонію за відмову надати йому необхідні дані про підзахисного Теймура Абдуллаєва.

Українська омбудсмен Людмила Денісова наприкінці минулого року звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою «негайно відреагувати і забезпечити відновлення прав» фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва. Російська омбудсмен Москалькова не реагувала на це повідомлення.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» у червні 2019 року. Пізніше Верховний суд Росії змінив вирок кримчанам. Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув’язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд терміном у 1 рік і 4 місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через ці вироки і закликало посилити санкційний тиск на Росію.