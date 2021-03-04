Фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Абдуллаєва залишили в ШІЗО ще на 15 діб – дружина

Фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва залишили в штрафному ізоляторі ще на 15 діб. Про це повідомила громадському об’єднанню «Кримська солідарність» дружина Абдуллаєва Аліме.

Жінка каже, що Теймур повідомив про продовження терміну в ШІЗО башкортостанської колонії під час телефонного дзвінка. За її словами, кримчанин скаржиться на погіршення стану здоров’я, сильний головний біль і підвищений артеріальний тиск. Він попросив, щоб йому передали тонометр.

«Тепер я навіть не знаю, що мені робити і куди писати, скільки листів я вже написала», – сказала Аліме Абдуллаєва, підкресливши, що дуже стурбована станом чоловіка.

Раніше мати Теймура Абдуллаєва Діляра повідомила, що у нього стався гіпертонічний криз, і що синові з 16 грудня не передають бандероль із медикаментами.

Раніше повідомлялося, що адвокат Сіяр Панич планує подати адміністративний позов на ІК-2 ГУФСІН в Салаваті (Росія) за відмову російської колонії надати йому необхідні дані про його підзахисного, фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва. Так, за словами Панича, башкортостанська колонія вже місяць ігнорує його запити про «безпідставність» переведення Абдуллаєва в ШІЗО.

Український омбудсмен Людмила Денісова 18 листопада 2020 року звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою «негайно відреагувати і забезпечити відновлення прав» фігуранта сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Теймура Абдуллаєва. Російська омбудсмен Москалькова пубілчно не реагувала на це повідомлення.

Нещодавно мати ув’язненого кримчанина Діляра розповіла, що Абдуллаєву продовжили час перебування в штрафному ізоляторі до 22 січня.

Раніше Теймур Абдуллаєв близько п’яти місяців перебував у штрафному ізоляторі, після чого його перевели в камеру зі строгими умовами утримання.

Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс вирок фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» у червні 2019 року. Пізніше Верховний суд Росії змінив вирок кримчанам. Таким чином, Узеїр Абдуллаєв отримав 12 років і 6 місяців ув'язнення, Рустем Ісмаїлов – 13 років і 6 місяців, Еміль Джемаденов – 11 років і 6 місяців, Айдер Саледінов – 11 років і 6 місяців. Теймур Абдуллаєв після перегляду вироку отримав 16 років і 6 місяців колонії, при цьому для нього передбачений адміністративний нагляд строком на 1 рік і 4 місяці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через ці вироки і закликало посилити санкційний тиск на Росію.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав усіх фігурантів цієї справи політичними в’язнями.