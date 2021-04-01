Фігуранти другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» подали позов на СІЗО – активісти

Фігуранти другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» подали адміністративний позов про оскарження дій СІЗО-1 російського Ростова-на-Дону через вилучення предметів особистої гігієни. Про це повідомило у фейсбуці громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Згідно з повідомленням, фігуранти справи повідомили, що під час етапування з ростовського СІЗО до Новочеркаська у них вилучили машинки для стрижки волосся і бороди.

«Зараз ці предмети досі не повернули в’язням, без пояснення причини. Через це фігуранти кримінальної справи написали і відправили колективний позов на адміністрацію слідчого ізолятора з вимогою повернути особисті речі, які не є забороненими на території виправної установи», – йдеться в повідомленні.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’​яев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінувала їм участь у забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму були затримані координатор «Кримської солідарності» Сервер Мустафаєв і житель села Долинне Бахчисарайського району Едем Смаїлов. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті, і через рік виніс вирок. Марлена Асанова засудили на 19 років колонії суворого режиму, Мемета Бєлялова – на 18, Тимура Ібрагімова – на 17 років, Сейрана Салієва – на 16, Сервера Мустафаєва – на 14, Сервера Зекір’яева – на 13, Едема Смаїлова – на 13. Ернеса Аметова визнали невинним і звільнили в залі суду.

В Офісі президента України Володимира Зеленського назвали «військовим злочином» цей вирок. У Прокуратурі АР Крим та Севастополя, у свою чергу, назвали вирок черговим доказом релігійних переслідувань в Криму.

6 жовтня 2020 року засуджених у цій справі етапували в СІЗО-5 Ростова-на-Дону. У грудні сімох фігурантів другої бахчисарайської групи «Хізб ут-Тахрір» перевели зі слідчого ізолятора Ростова-на-Дону в СІЗО-3 Новочеркаська.