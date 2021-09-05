Міністерство закордонних справ Туреччини висловило стурбованість ситуацією із затриманням кримськотатарського активіста Нарімана Джелялаі ще чотирьох кримських татар 3-4 вересня в Криму.

Про це заявив прессекретар міністерства Танжу Білгіч.

«Ми отримали звістку про те, що перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял був затриманий і доставлений у невідоме місце після обшуку в його будинку в Криму вранці (4 вересня), і з того часу від нього нічого не було чутно. Ми з занепокоєнням стежимо за розвитком подій і очікуємо, що Наріман Джелял і четверо інших затриманих кримських татар якомога швидше повернуться до своїх домівок і сімей», – йдеться в повідомленні на сайті МЗС Туреччини.

Вранці 4 вересня російські силовики затримали одного з лідерів кримськотатарського національного руху Нарімана Джеляла. Перед цим співробітники управління ФСБ провели обшук у його будинку. На момент написання матеріалу було відомо про те, що Джелял перебуває в будівлі кримського управління ФСБ Росії. У якій справі був затриманий активіст, залишається невідомим, так само як і його процесуальний статус у межах цього провадження. Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії дізнавався, хто такий Наріман Джелял і чим він займався у Криму.​

«Ви самі на якій позиції стоїте: Крим має повернутися до складу Росії чи ні?» ‒ таке питання одного разу пролунало в ефірі програми «Перехрестя», яка виходила на кримськотатарському телеканалі ATR.

Адресатом цього запитання став нинішній глава Криму Сергій Аксенов, його автором ‒ один з лідерів кримськотатарського національного руху Наріман Джелял.

Втім, у той час Джелял не був політиком. Розвивати свою кар'єру на півострові він почав саме як журналіст. Сім'я Джеляла репатріювалася до Криму ще до розвалу Радянського союзу ‒ у 1989 році. Уже в Криму він закінчував школу, з Криму вступав до ВНЗ.

У Національному університеті імені Мечникова в Одесі Наріман Джелял отримав диплом політолога, проте перші декілька років працював у газеті «Авдет» і на телебаченні.

Тоді, у згаданій програмі «Перехрестя», Сергій Аксенов відповів, що він є громадянином України, і «ніяких переділів і повернення до минулого немає».

Політикою та участю в національному русі Наріман Джелял став займатися кілька років по тому. У 2012 році він намагався балотуватися до Верховної Ради України, а вже через рік став одним з п'яти заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу (у 2016 році Верховний суд Росії визнав Меджліс екстремістською організацією й заборонив його діяльність ‒ КР). Там він відповідав за координацію інформаційно-аналітичного напряму діяльності кримськотатарського органу.​

Втім, по-справжньому впізнаваною фігурою Джелял став вже після анексії Криму Росією.

«Сьогодні кримськотатарський народ не зі своєї волі опинився в дуже складній ситуації. [...] Ми змушені ухвалювати рішення, спрямовані на захист наших співвітчизників, організацію їх безпеки, дотримання їх прав у тій ситуації, яка де-факто існує зараз у Криму», ‒ говорив Джелял навесні 2014 року.

Через рік його обрали першим заступником голови Меджлісу, а станом на 2016 рік він залишався чи не єдиним із заступників голови представницького органу кримських татар, хто не виїхав з території Криму, не був звинувачений у кримінальному злочині й не перейшов працювати в підконтрольні Росії органи влади на півострові.

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Саме Джелял разом з адвокатом Джемілєм Темішевим брав участь у судових засіданнях, ініційованих підконтрольною Москві кримською прокуратурою для визнання Меджлісу екстремістською організацією. Звертаючись до суду, активіст наполягав, що представницький орган не є громадською організацією, і що працювати з ним потрібно лише на підставі Декларації ООН «Про права корінних народів», яка встановлює права кримських татар, як корінного народу півострова.

Після того, як Верховний суд Росії ухвалив рішення кримського суду про визнання Меджлісу екстремістською організацією та про заборону його діяльності на території Росії, Джелял припинив свою роботу в органі. Однак, це не завадило російським силовикам час від часу викликати активіста для пояснень на предмет зв'язку з Меджлісом.

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Так, у березні 2017 року Джеляла допитували співробітники Центру з протидії екстремізму, оскільки під час інтерв'ю українському телеканалу «112» він був названий заступником голови Меджлісу й при цьому не заперечував свого статусу.

Окрім цього, практично щорічно Джелял ставав об'єктом уваги російських правоохоронців напередодні річниці депортації кримських татар з Криму та інших пам'ятних для народу дат. Звичайною практикою стало вручення активісту застережень про неприпустимість порушення російського законодавства.

Незважаючи на припинення роботи в Меджлісі, Наріман Джелял не перестав займатися громадською діяльністю.

Він регулярно ставав джерелом інформації для журналістів про проведені на території Криму обшуки та арешти, брав участь в акції «кримський марафон», у межах якої активісти збирали гроші на оплату штрафів, і займався організацією передач у СІЗО Лефортово для українських військових моряків, затриманих у Керченській протоці наприкінці 2019 року.

Незважаючи на те, що Джелял постійно проживав у Криму, він регулярно брав участь у різних політичних заходах, які проходять у Києві та інших містах України, а в серпні 2021 року був присутній на організованому українською владою міжнародному саміті «Кримська платформа».

За підсумками саміту Джелял закликав учасників організувати постійні офіси саміту, щоб «консолідувати практичну діяльність, спрямовану на реалізацію смислів і намірів, заявлених на «Кримській платформі».

За декілька годин до початку обшуку у своєму будинку Джелял повідомив про проведення слідчих дій у будинках інших кримських татар. Обшуки в їхніх будинках, за інформацією активіста, були пов'язані з якимсь вибухом, який нібито стався в селі Перевальне Сімферопольського району.

Чи пов'язаний обшук у будинку самого Джеляла з цією подією, на момент публікації матеріалу з'ясувати не вдалося.