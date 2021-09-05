У Києві відбулася акція на підтримку затриманих у Криму кримських татар

Біля будівлі посольства Росії в Києві відбулася акція на підтримку кримських татар, затриманих у Криму 3–4 вересня, повідомив кореспондент Крим.Реалії з місця події.

За інформацією громадського об’єднання «Кримська солідарність», російські силовики в Криму тими днями затримали п’ять осіб: Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова.

Іще близько 40 осіб були затримані під будівлею ФСБ Росії в Сімферополі, серед них були активісти, громадянські журналісти і родичі затриманих раніше п’ятьох кримських татар. Пізніше затриманих відпустили.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у виступі на акції в Києві перерахував прізвища затриманих.

«Усі окупаційні структури після затримання людей із посмішкою говорили, що їх там немає. Адвокати шукали їх по всіх відомствах, і тільки пізно вночі стало відомо, де перебувають люди. Вони дійсно перебували весь день у будівлі ФСБ. Я б хотів висловити подяку сотням кримських татар, які вчора з різних точок Криму поїхали на бульвар Франка (в Сімферополі – ред.), де розташована будівля ФСБ. Вони телефонували мені і просили: будь ласка, зробіть оголошення, що ми поїхали, ми хочемо, щоб інші наслідували наш приклад. Я був приємно шокований від такого єднання і людської гідності, яке вчора продемонстрував наш народ», – сказав Чубаров.

За словами Чубарова, адвокатам 5 вересня вдалося потрапити до двох затриманих: Нарімана Джеляла і Ельдара Одаманова. До Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова і Шевкета Усеїнова незалежні адвокати досі не були допущені.

На акції були присутні приблизно 70 осіб. Активісти тримали плакати, зокрема, зі зверненнями до міжнародної спільноти з вимогами реакції на затримання на півострові.

«Ми бачимо, як у Криму фабрикується нова кримінальна справа. Кримінальну справу за фактом диверсій, які самі окупанти, найімовірніше, і зробили. Не виключаю, що репресії триватимуть, і ми побачимо нове коло репресій уже щодо представників Меджлісу кримськотатарського народу, з поданням їх у ролі «диверсантів». Вчора (4 вересня – ред.) правозахисники підписали спільну заяву з приводу викрадення Нарімана Джеляла та інших кримських татар. Нам дуже важливо, щоб міжнародні представники також приєдналися до цієї заяви», – звернулася до присутніх голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

На думку Чубарова, нова хвиля обшуків і арештів кримських татар у Криму 3–4 вересня, в тому числі затримання Джеляла, є помстою російської влади за організований Україною саміт «Кримської платформи».

В ФСБ Росії в Криму інформацію про масові затримання в Сімферополі й обшуки 3–4 вересня на півострові офіційно не коментують.

Постійне представництво президента України в Автономній Республіці Крим у реакції на затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла засудило дії російських силовиків у Криму, «спрямовані на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу».

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала в телеграмі, реагуючи на затримання 4 вересня кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла, що «співробітники ФБС Росії продовжують підступно вриватися в будинки громадян України у тимчасово окупованому Криму за надуманими справами».

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар у коментарі Крим.Реалії назвала «актом політичних репресій» дії російських силовиків в Криму.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що обшуками та затриманнями в Криму «Росія реагує на «Кримську платформу».

Українські правозахисні організації в спільній заяві зажадали звільнити затриманих на півострові кримських татар.

Прокуратура АРК і Севастополя повідомила про відкриття кримінальних проваджень у зв’язку з обшуками та затриманнями в Криму 3 і 4 вересня.

У посольстві США в Україні повідомили, що засуджують затримання на півострові кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла й інших кримчан.