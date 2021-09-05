Чубаров про затримання кримських татар: «показові помста і розправа»

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав масові обшуки і затримання кримських татар в окупованому Криму 3–4 вересня «показовою помстою і розправою» після саміту «Кримської платформи».

«Після того, як шантаж і ультиматуми, що застосовувалися Кремлем напередодні інавгураційного саміту «Кримської платформи», з тріском провалилися, Москва взялася за виконання погроз стосовно її учасників», – написав він у фейсбуці, зазначивши, що кримські татари «і так є заручниками в умовах тимчасово окупованого Росією Криму».

За його словами, ці обшуки і затримання «російські окупанти вирішили закамуфлювати під диверсію, нібито здійснену групою кримських татар» за посередництва відомого кримськотатарського діяча і політика Нарімана Джеляла (Джелялова).

За даними Чубарова, Джелялові висунули підозру за статтею про «диверсію» російського Кримінального кодексу, який Москва протиправно насаджує на окупованій частині території України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років.

«Зрозуміло, що інкримінування Наріману Джелялову «терористичної» статті, поряд із розправою за його принципову, чесну і незламну позицію, яка ним відкрито відстоюється протягом всього періоду російської окупації Криму, має також на меті чергову спробу Кремля дискредитувати представницький орган корінного кримськотатарського народу – Меджліс», – наголосив Чубаров.

«Крім Нарімана Джелялова, як випливає з відомостей, що надходять із Криму, підозри за статтею 281 «Диверсія» КК Росії також пред’явлені двоюрідним братам Ахтемову Азізу і Ахтемову Асану. Відомо, що Наріман Джелялов відкинув висунуті йому російськими окупантам сфабриковані і вигадані підозри в нібито скоєнні ним злочину і відмовився сьогодні брати участь у будь-яких слідчих заходах», – повідомив Чубаров.

Він додав, що запобіжні заходи всім п’ятьом затриманим – Наріманові Джелялову, Ельдарові Одаманову, Азізові Ахтемову, Асанові Ахтемову і Шевкетові Усеїнову – будуть визначати насаджені Росією в Криму судові органи в понеділок, 6 вересня, в Сімферополі.

В окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки затримали після обшуків у їхньому житлі п’ятьох кримських татар: уранці 3 вересня Ельдара Одаманова, вночі 4 вересня – Азіза Ахтемова, Асана Ахметова і Шевкета Усеїнова, вранці 4 вересня Нарімана Джеляла. Російські силовики намагаються пов’язати їх із пошкодженням газопроводу біля села Перевального 23 серпня – за їхніми твердженнями, внаслідок влаштованого там вибуху.

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим закликало Росію зупинити репресії, Міністерство закордонних справ України засудило чергові обшуки в Криму і теж закликало Росію звільнити затриманих, зі схожою заявою виступив президент України Володимир Зеленський, Прокуратура АРК відкрила кримінальні провадження через нові обшуки й затримання в окупованому Криму, голова МЗС України Дмитро Кулеба назвав обшуки й затримання в Криму «посиленням терору» і закликав партнерів України в «Кримській платформі» посилити тиск на Росію, також ці арешти й затримання засудили США.

Крім того, 4 вересня в Криму затримали близько 40 кримських татар, родичів п’яти затриманих та інших небайдужих, які прийшли до будівлі ФСБ Росії в Сімферополі вимагати інформації про затриманих. Їх урешті відпустили пізно ввечері.